Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

27 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»

27 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»
Баскетбол / НБА 0

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», которая завершилась победой гостей со счётом – 120:102.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков, 4 подбора и 1 передача. Леброн Джеймс стал вторым по результативности игроком «Лос-Анджелеса», набрав 18 очков и совершив по 7 подборов и передач.

Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал форвард Кристиан Вуд – 23 очка, 3 подбора и 1 передача. Был близок к дабл-даблу защитник Джеймс Харден (20 очков, 6 подборов и 9 передач).

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 5 побед в 6 последних играх, «Хьюстон» уступил в 3 из 4 последних встреч.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2021, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нет данных
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021