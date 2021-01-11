27 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», которая завершилась победой гостей со счётом – 120:102.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков, 4 подбора и 1 передача. Леброн Джеймс стал вторым по результативности игроком «Лос-Анджелеса», набрав 18 очков и совершив по 7 подборов и передач.

Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал форвард Кристиан Вуд – 23 очка, 3 подбора и 1 передача. Был близок к дабл-даблу защитник Джеймс Харден (20 очков, 6 подборов и 9 передач).

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 5 побед в 6 последних играх, «Хьюстон» уступил в 3 из 4 последних встреч.