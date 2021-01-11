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Демар Дерозан покинул расположение «Сан-Антонио»

Демар Дерозан покинул расположение «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан временно покинул расположение команды по личным причинам. Согласно сообщению San Antonio Exspress-News, баскетболист отпросился у клуба из-за необходимости ухаживать за больным отцом.

Отмечается, что отсутствие Дерозана в расположении команды не связано с протоколом НБА по коронавирусу, поэтому точный срок возвращения игрока не называется.

«Спёрс» без Демара уступили в матче регулярного чемпионата НБА «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 88:96. Накануне команда Дерозана победила в овертайме – 125:122, ОТ. Демар набрал 38 очков.

Дерозан набирал в среднем 22,1 очка, выполнял 5,6 передачи и собирал 5,5 подбора в сезоне-2019/2020 при точности 54% двухочковых бросков и 25,7% — трёхочковых.

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