Демар Дерозан покинул расположение «Сан-Антонио»

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан временно покинул расположение команды по личным причинам. Согласно сообщению San Antonio Exspress-News, баскетболист отпросился у клуба из-за необходимости ухаживать за больным отцом.



Отмечается, что отсутствие Дерозана в расположении команды не связано с протоколом НБА по коронавирусу, поэтому точный срок возвращения игрока не называется.

«Спёрс» без Демара уступили в матче регулярного чемпионата НБА «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 88:96. Накануне команда Дерозана победила в овертайме – 125:122, ОТ. Демар набрал 38 очков.



Дерозан набирал в среднем 22,1 очка, выполнял 5,6 передачи и собирал 5,5 подбора в сезоне-2019/2020 при точности 54% двухочковых бросков и 25,7% — трёхочковых.