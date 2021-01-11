Стефен Карри отметился антирекордом «Голден Стэйт» последних 20 лет

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри реализовал всего 2 из 16 (12,5%) бросков в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс», продемонстрировав худший процент точности для игроков франшизы за последние 20 лет, при 15 и более попытках. Об этом сообщает ESPN Stats в "Твиттере".
Такой же низкой точностью в своё время в составе «Уорриорз» отметились Клэй Томпсон, Дэвид Ли и Бэрон Дэвис.
«Голден Стэйт» с минимальным перевесом одолел «Торонто» – 106:105. Самым результативным игроком «Рэпторс» стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, на счету которого дабл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 3 передач. Лучшую результативность в составе «Уорриорз» продемонстрировал атакующий защитник Эндрю Уиггинс – 17 очков, 2 подбора и 4 передачи.
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