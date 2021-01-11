«Все вокруг говорят по-русски». Игрок сборной Украины — о сложностях жизни в Киеве

Форвард «Киев-Баскета» Богдан Близнюк рассказал о языковых трудностях, с которыми столкнулся после возвращения на Украину из США.



«Я бы сказал, что знаю полтора языка. Английский, неплохо говорю по-украински и понимаю русский, но говорить на нём не могу. Пока играл в Израиле, выучил кое-что на иврите, но очень поверхностно – знаю лишь несколько базовых слов.

Первый серьёзный контраст между США и Украиной, с которым я столкнулся, — это люди… В Штатах они более открытые, позитивные, расположенные к общению. Я мог идти по улице, посмотреть в глаза любому прохожему, шедшему мне навстречу, улыбнуться – и всегда получал улыбку в ответ. Я попробовал сделать так пару раз в Киеве, но реакция была скорее негативной. И я понял, что это лишнее.

Учу ли украинский язык с репетитором? Нет, но, наверное, стоило бы – я думаю об этом уже некоторое время. Я развиваюсь как баскетболист, но, конечно, приезжая играть на Украину, я хотел повысить в том числе и уровень владения языком. А как это сделать, если все вокруг говорят по-русски?

Раньше я с русским языком практически не сталкивался. Моё детство прошло в Луцке в украиноязычной среде, в США мы говорили по-украински с членами семьи. Но это всё равно не был литературный украинский, а скорее «грязный» язык – через каждые пять-шесть украинских слов мы обязательно вставляли парочку слов на английском.

То же самое и в Киеве – иногда я пытаюсь понять то, что мне говорят, а потом осознаю, что это вообще не украинское слово. Поэтому да, наверное, мне придётся обратиться за помощью в вопросе изучения языка.

Я думаю по-английски – и перед тем, как что-то сказать на украинском языке, должен сформулировать мысль у себя в голове и перевести её. Поэтому мне всегда будет чуть сложнее общаться, чем носителям языка, но я постепенно учусь понимать людей лучше. Взять хотя бы команду: Багатскис говорит с игроками «Киев-Баскета» по-русски, а сами игроки стараются общаться со мной на украинском языке так часто, как только могут», — цитирует Близнюка ua.tribuna.com.