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НБА перенесла два матча из-за коронавируса

НБА перенесла два матча из-за коронавируса
Баскетбол / НБА 0

Матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», а также встреча между «Бостон Селтикс» и «Чикаго Буллз» были перенесены на неопределённую дату, сообщает пресс-служба лиги.

У «Далласа» не набралось восьми игроком, которые могли бы выйти на площадку. Причиной стал протокол по коронавирусу, принятый лигой.

Напомним, ранее «Даллас» закрыл тренировочный комплекс, после того как в команде был выявлен второй случай коронавируса за три дня.

Что касается встречи «Бостон» — «Чикаго», то здесь проблемы возникли у «Селтикс» — команда не набрала восемь игроков. В настоящий момент известно только об одном случае COVID-19 в команде — у Джейсона Тэйтума.

Таким образом, это уже третья и четвёртая игры, перенесённые лигой из-за коронавируса в нынешнем сезоне.

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