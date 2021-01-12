«Милуоки» обыграл «Орландо», Яннис набрал 22 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 121:99.
Лучшими на площадке в составе победителей были Яннис Адетокунбо (22 очка), Крис Миддлтон (20 очков и 10 подборов) и Бобби Портис (20 очков). У «Мэджик» наиболее заметными в матче были Никола Вучевич (28 очков и 13 подборов), Аарон Гордон (21 очко) и Коул Энтони (12 очков).
Кроме того, в рамках игрового дня «Мемфис Гриззлиз» победил «Кливленд Кавальерс» (101:91), «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Ньюй-Йорк Никс» (109:88), «Вашингтон Уизардс» оказался сильнее «Финикс Санз» (128:107), а «Атланта Хоукс» победил «Филадельфию Сиксерс» (112:94).
Также в НБА «Сакраменто Кингз» принимает «Индиану Пэйсерс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» сыграет с «Торонто Рэпторс».
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