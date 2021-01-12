«Торонто» потерпел 8-е поражение в 10 матчах сезона, дабл-дабл Сабониса не спас «Индиану»

В очередном матче чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 111:112. Это поражение стало для «Рэпторс» восьмым в последних десяти матчах.
Лучшими на площадке в составе «Портленда» были Си Джей Макколлум (30 очков), Дэмьен Лиллард (23 очка) и Кармело Энтони (20 очков). Наиболее заметными в матче в составе «Торонто» были Паскаль Сиакам (22 очка, 13 подборов и 10 передач), Крис Буше (20 очков и 8 подборов) и Кайл Лаури (18 очков и 9 подборов).
Кроме того, «Сакраменто Кингз» обыграл «Индиану Пэйсерс» несмотря на дабл-дабл Домантаса Сабониса. Счёт встречи – 127:122.
Самыми результативными у «Сакраменто» были Харрисон Барнс (30 очков и 8 подборов), ДеАрон Фокс (21 очко и 9 передач) и Бадди Хилд (18 очков). У «Пэйсерс» лидерами на паркете стали Домантас Сабонис (28 очков и 11 подборов), Малкольм Брогдон (24 очка и 9 передач) и Виктор Оладипо (21 очко).
Также в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей. «Милуоки Бакс» – «Орландо Мэджик» (121:99), «Мемфис Гриззлиз» – «Кливленд Кавальерс» (101:91), «Шарлотт Хорнетс» – «Нью-Йорк Никс» (109:88), «Вашингтон Уизардс» – «Финикс Санз» (128:107), «Атланта Хоукс» – «Филадельфия Сиксерс» (112:94).
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