Ламело Болл отдал феноменальную передачу одной рукой через всю площадку

Новичок «Шарлотт Хорнетс» разыгрывающий Ламело Болл в первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» отдал феноменальную передачу одной рукой через всю площадку на форварда Гордона Хэйворда.



«Хорнетс» одержали домашнюю победу над «Никс» – 109:88. Ламело записал на свой счёт 8 очков, 14 подборов и 7 передач при выходе со скамейки запасных.

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Ранее Болл установил новый рекорд НБА, став самым молодым игроком, оформившим трипл-дабл. В матче с «Атлантой Хоукс» Болл набрал 22 очка, совершил 12 подборов и сделал 11 передач. На момент игры ему исполнилось 19 лет и 140 дней. Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером.