«Майами» остался без Джимми Батлера и ещё 7 игроков

«Майами Хит» был вынужден отправить 8 игроков команды, включая Джимми Батлера, на изоляцию из-за требований протокола лиги по профилактике коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

К изолированному ранее Эйвери Брэдли присоединились Батлер, Горан Драгич, Кендрик Нанн, Бэм Адебайо, Морис Харклесс, Юдонис Хаслем и Кези Окпала.

13 января «Хит» должны на выезде сыграть с «Филадельфией Сиксерс». Предыдущий матч «Майами» с «Бостон Селтикс» был перенесён с 10 января на неопределённую дату. У «Хит» не набралось восьми игроков, которые могли бы выйти на площадку. Один из баскетболистов сдал сомнительный тест на коронавирус. Согласно требованиям медицинского протокола, клуб был вынужден изолировать многих игроков.