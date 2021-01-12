В «Далласе» выявлен новый очаг коронавируса

Ещё два игрока «Даллас Маверикс» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает журналист ESPN Тим Макмэн на своей странице в «Твиттере». Количество заболевших в команде увеличилось до четырёх.

Известно, что одним из заболевших стал Максимилиан Клебер, который отправлен на карантин. Имена других баскетболистов не называются, однако Джейлен Брансон, Джош Ричардсон и Дориан Финни-Смит также изолированы из-за требований протокола безопасности НБА по COVID-19.



Напомним, в НБА перенесли матч регулярного чемпионата между «Далласом» и «Нью-Орлеан Пеликанс», а также встречу «Бостон Селтикс» с «Чикаго Буллз» на неопределённую дату. У «Маверикс» не набралось восьми игроков, которые могли бы выйти на площадку.