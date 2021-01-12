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Три известных ветерана не смогли трудоустроиться в G-Лиге НБА

Три известных ветерана не смогли трудоустроиться в G-Лиге НБА
Баскетбол / НБА 0
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Пресс-служба G-лиги НБА на официальном сайте опубликовала результаты драфта. Под первым номером командой «Гринсборо» был выбран 23-летний форвард Адмирал Скофилд.

На драфте не были выбраны три известных ветерана с опытом выступлений в НБА — Лэнс Стивенсон, Майкл Бизли и Марио Чалмерс. Не заинтересовались команды и такими игроками, как Джейкоб Эванс, Фестус Эзели, Квинси Пондекстер, Айзея Бриско и Джастин Дентмон.

Топ-10 драфта G-лиги сезона-2020/2021:

1. «Гринсборо» — Адмирал Скофилд
2. «Мемфис» — Фредди Гиллеспи
3. «Кантон» — Антонио Блэйкни
4. «Айова» — Аллонзо Трир
5. «Лейкленд» — Таджер Макколл
6. «Кантон» — Энтони Лэмб
7. «Оклахома-Сити» — Завьер Симпсон
8. «Лейкленд» — Ди Джей Хогг
9. «Уэстчестер» — Джастин Пэттон
10. RVG — Армони Брукс.

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