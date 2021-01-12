Три известных ветерана не смогли трудоустроиться в G-Лиге НБА

Пресс-служба G-лиги НБА на официальном сайте опубликовала результаты драфта. Под первым номером командой «Гринсборо» был выбран 23-летний форвард Адмирал Скофилд.

На драфте не были выбраны три известных ветерана с опытом выступлений в НБА — Лэнс Стивенсон, Майкл Бизли и Марио Чалмерс. Не заинтересовались команды и такими игроками, как Джейкоб Эванс, Фестус Эзели, Квинси Пондекстер, Айзея Бриско и Джастин Дентмон.



Топ-10 драфта G-лиги сезона-2020/2021:

1. «Гринсборо» — Адмирал Скофилд

2. «Мемфис» — Фредди Гиллеспи

3. «Кантон» — Антонио Блэйкни

4. «Айова» — Аллонзо Трир

5. «Лейкленд» — Таджер Макколл

6. «Кантон» — Энтони Лэмб

7. «Оклахома-Сити» — Завьер Симпсон

8. «Лейкленд» — Ди Джей Хогг

9. «Уэстчестер» — Джастин Пэттон

10. RVG — Армони Брукс.