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«Бруклин» и «Филадельфия» переключили внимание с Джеймса Хардена на другую звезду НБА

«Бруклин» и «Филадельфия» переключили внимание с Джеймса Хардена на другую звезду НБА
Баскетбол / НБА 0
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Журналист The Ringer и Кевин О'Коннор заявил, что «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс», которым там и не удалось обменять Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» переключили своё внимание на защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била.

«Различные фронт-офисы в НБА всё больше убеждаются, что Джеймс Харден склоняется к тому, чтобы остаться в «Хьюстоне» по крайней мере до конца сезона.

Команды, которые явно проявляли интерес к Джеймсу Хардену, такие как «Нетс» и «Сиксерс», теперь изучают вариант с обменом Брэдли Била. Об этом сообщают сразу несколько источников в лиге», — приводит слова О'Коннора Parlons Basket.

Ранее сообщалось, что Бил не намерен покидать столичный клуб, а «Уизардс» не собираются его менять. В нынешнем сезоне Брэди провёл самый результативный матч в карьере — в игре регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией» он набрал 60 очков.

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