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«Даллас» и ещё 3 команды претендуют на обмен суперзвезды

«Даллас» и ещё 3 команды претендуют на обмен суперзвезды
Баскетбол / НБА 0

Журналист The Ringer и Кевин О'Коннор заявил, что «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит» и «Нью-Орлеан Пеликанс» в ближайшее время могут взорвать рынок, совершив некий громкий обмен.

«Есть клубы, которые ведут себя незаметно, но могут провернуть сделку по обмену суперзвезды. В этот уик-энд я спросил руководителей разных команд, кто мог бы совершить что-то громкое на рынке, они ответили, что это «Пеликанс», «Хит», «Никс» и «Маверикс», — приводит слова О’Коннора Parlons Basket.

Отмечается, что «Хит» хотят сделать ещё один шаг после прошлогоднего вице-чемпионства. Менеджмент «Пеликанс» и «Маверикс» считает, что ещё одна звезда также не будет лишней в их составах. В «Никс» же очень хотят выйти в плей-офф и приблизиться к лидирующим командам.

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