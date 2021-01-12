«Даллас» и ещё 3 команды претендуют на обмен суперзвезды

Журналист The Ringer и Кевин О'Коннор заявил, что «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит» и «Нью-Орлеан Пеликанс» в ближайшее время могут взорвать рынок, совершив некий громкий обмен.



«Есть клубы, которые ведут себя незаметно, но могут провернуть сделку по обмену суперзвезды. В этот уик-энд я спросил руководителей разных команд, кто мог бы совершить что-то громкое на рынке, они ответили, что это «Пеликанс», «Хит», «Никс» и «Маверикс», — приводит слова О’Коннора Parlons Basket.



Отмечается, что «Хит» хотят сделать ещё один шаг после прошлогоднего вице-чемпионства. Менеджмент «Пеликанс» и «Маверикс» считает, что ещё одна звезда также не будет лишней в их составах. В «Никс» же очень хотят выйти в плей-офф и приблизиться к лидирующим командам.