Стефен Карри зарабатывает больше, чем вся стартовая пятёрка «Чикаго»

Портал Fadeaway World опубликовал любопытную статистику, согласно которой разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в нынешнем сезоне зарабатывает больше, чем все игроки стартовой пятёрки «Чикаго Буллз», вместе взятые.



Двукратный MVP проводит сезон-2020/2021 в статусе самого высокооплачиваемого игрока НБА с зарплатой $ 43 млн + 6 тыс.



Игроки старта «Буллз» Коби Уайт ($ 5,5 млн), Зак Лавин ($ 19,5 млн), Патрик Уильямс ($ 7,0 млн), Лаури Маркканен ($ 6,0 млн) и Уэнделл Картер ($ 5,0 млн) в сумме зарабатывают $ 43 млн. На $ 6 тыс. меньше, чем получает Стефен.



Напомним, Карри реализовал всего 2 броска из 16 (12,5%) в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс», продемонстрировав худший процент точности для игроков франшизы за последние 20 лет, при 15 и более попытках.