Шарунас Ясикявичюс: «Химки» — одна из лучших команд Европы. Швед может решать исход игр

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда встретится с подмосковными «Химками».



«Химки» — команда с очень большим атакующим потенциалом, одна из лучших в Европе, её игроки могут легко набрать 85 или 90 очков.

Мы всегда говорим о Шведе как о баскетболисте, который может решать исход игр, это правда. «Химки» дома действуют лучше, чем он на выезде, и перед нами стоит очень важный вызов. У нас в распоряжении будут не все игроки, каждый должен будет больше выкладываться, чтобы компенсировать это», — приводит слова Ясикявичюса Sport.es.

Своими ожиданиями также поделился и форвард каталонцев Пьерре Ориола.



«Нас ждёт сложная игра. «Химки» — очень талантливая команда. У них есть отличные игроки с большим арсеналом. Они сильны в нападении, но если мы сможем справиться в защите, то у нас появятся хорошие шансы для победы», — отметил баскетболист испанской команды.