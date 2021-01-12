«Барселона» не сможет рассчитывать на главную суперзвезду во время матчей в России

Форвард «Барселоны» Никола Миротич не сыграет в гостевых матчах регулярного чемпионата Евролиги с российскими «Химками» (12 января) и ЦСКА (14 января). Об этом сообщает Gazzetta.gr.



Последний раз 29-летний Миротич выходил на площадку в Евролиге 22 декабря во встрече с «Анадолу Эфес». После этого руководство «Барселоны» позволило баскетболисту покинуть расположение команды по личным причинам.



Миротич набирает 14,4 очка и собирает 5,8 подбора при точности 69,6% двухочковых бросков и 45,7% трёхочковых в нынешнем сезоне чемпионата Испании.



Никола является самым высокооплачиваемым игроком Евролиги. Зарплата тяжёлого форварда составляет $ 5,4 млн за сезон. Недавно испанский баскетболист черногорского происхождения продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.