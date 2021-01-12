Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Барселона» не сможет рассчитывать на главную суперзвезду во время матчей в России

«Барселона» не сможет рассчитывать на главную суперзвезду во время матчей в России
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Форвард «Барселоны» Никола Миротич не сыграет в гостевых матчах регулярного чемпионата Евролиги с российскими «Химками» (12 января) и ЦСКА (14 января). Об этом сообщает Gazzetta.gr.

Последний раз 29-летний Миротич выходил на площадку в Евролиге 22 декабря во встрече с «Анадолу Эфес». После этого руководство «Барселоны» позволило баскетболисту покинуть расположение команды по личным причинам.

Миротич набирает 14,4 очка и собирает 5,8 подбора при точности 69,6% двухочковых бросков и 45,7% трёхочковых в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Никола является самым высокооплачиваемым игроком Евролиги. Зарплата тяжёлого форварда составляет $ 5,4 млн за сезон. Недавно испанский баскетболист черногорского происхождения продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021