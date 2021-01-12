«Барселона» не сможет рассчитывать на главную суперзвезду во время матчей в России

Форвард «Барселоны» Никола Миротич не сыграет в гостевых матчах регулярного чемпионата Евролиги с российскими «Химками» (12 января) и ЦСКА (14 января). Об этом сообщает Gazzetta.gr.
Последний раз 29-летний Миротич выходил на площадку в Евролиге 22 декабря во встрече с «Анадолу Эфес». После этого руководство «Барселоны» позволило баскетболисту покинуть расположение команды по личным причинам.
Миротич набирает 14,4 очка и собирает 5,8 подбора при точности 69,6% двухочковых бросков и 45,7% трёхочковых в нынешнем сезоне чемпионата Испании.
Никола является самым высокооплачиваемым игроком Евролиги. Зарплата тяжёлого форварда составляет $ 5,4 млн за сезон. Недавно испанский баскетболист черногорского происхождения продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.
- 12 января 2021
-
18:10
-
16:42
-
15:50
-
14:38
-
14:25
-
13:40
-
12:28
-
11:58
-
11:30
-
10:38
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:08
-
08:48
-
08:46
-
05:57
- 11 января 2021
-
23:51
-
22:59
-
21:16
-
20:54
-
19:23
-
19:04
-
17:51
-
16:54
-
16:00
-
15:39
-
14:35
-
13:28
-
12:08
-
11:23
-
10:54
-
10:40
-
10:15
-
09:41