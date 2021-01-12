НБА отреагировала на скандальное поведение Кайри Ирвинга

Руководство НБА намерено изучить видеозаписи с разыгрывающим Кайри Ирвингом, недавно появившиеся в Сети, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Один из лидеров «Бруклин Нетс» пропустил несколько матчей команды, покинув её расположение по «личным причинам». Позже в социальных сетях распространилось видео вечеринки, на котором заметен Кайри. По сведениям источников, он отмечал дни рождения отца и сестры, нарушая при этом протоколы НБА по предотвращению распространения коронавируса и находясь без маски.
Ожидается, что по возвращении в лагерь команды Кайри будет отстранён лигой от участия в матчах ещё на неделю. Ирвинг вынужден будет выдержать карантин. Уже очевидно, что он не поможет «Нетс» в играх с «Денвером», «Нью-Йорк Никс» и «Орландо Мэджик».
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