«Химки» проиграли «Барселоне», Швед набрал 23 очка

В Мытищах завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Барселону».

Первая четверть встречи прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 26:26. Во второй десятиминутке гости прибавили, благодаря чему ушли на большой перерыв в статусе лидера — 54:48. В третьей четверти каталонцы укрепили преимущество — 73:60. В заключительном игровом отрезке гости контролировали происходящее на паркете, оформив в итоге победу со счётом 87:75.

Самыми результативными в составе победителей стали Кори Хиггинс и Кайл Курич, набравшие по 18 очков. К дабл-даблам были близки Пьер Ориола (9 очков и 10 подборов) и Ник Калатес (8 очков и 15 передач). У «Химок» 23 очка в свой актив записал Алексей Швед.