«Химки» проиграли «Барселоне», Швед набрал 23 очка
В Мытищах завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Барселону».
Первая четверть встречи прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 26:26. Во второй десятиминутке гости прибавили, благодаря чему ушли на большой перерыв в статусе лидера — 54:48. В третьей четверти каталонцы укрепили преимущество — 73:60. В заключительном игровом отрезке гости контролировали происходящее на паркете, оформив в итоге победу со счётом 87:75.
Самыми результативными в составе победителей стали Кори Хиггинс и Кайл Курич, набравшие по 18 очков. К дабл-даблам были близки Пьер Ориола (9 очков и 10 подборов) и Ник Калатес (8 очков и 15 передач). У «Химок» 23 очка в свой актив записал Алексей Швед.
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
12 января 2021, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
75 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Химки: Швед - 23, Букер - 13, Микки - 11, Макколум - 10, Дайр. Бертанс - 6, Карасёв - 5, Вяльцев - 3, Воронов - 2, Зайцев - 2, Моня, Одиноков, Шарапов
Барселона: Курич - 18, Хиггинс - 18, Шмитс - 12, Абринес - 11, Ориола - 9, Калатес - 8, Пустовой - 5, Ханга - 4, Мартинес - 2, Баджи, Больмаро, Вестерманн
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