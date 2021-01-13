НБА резко ужесточила протоколы по коронавирусу и отменила очередной матч

НБА и профсоюз игроков достигли договорённости по введению поправок, ужесточающих протокол по охране здоровья и безопасности в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.

Ранее НБА перенесла ряд матчей регулярного чемпионата из-за случаев заражения коронавирусом в «Бостон Селтикс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». В частности, последней перенесённой стала игра «Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик».

Как минимум в течение следующих двух недель игроки и персонал команд должны постоянно находиться на базах (во время домашних матчей), за исключением посещения связанных с командой мероприятий на арене. Взаимодействие вне работы ограничивается общением с членами семьи и любым персоналом, регулярно работающим по дому. Во время выездных матчей игрокам и персоналу запрещается покидать отель и общаться с гостями, не являющимися членами команды.

Команды должны разработать план рассадки в самолетах таким образом, чтобы игроки, чьи места на скамейке запасных во время матчей наиболее близки друг к другу, также находились рядом во время перелета.

Баскетболистам запрещается прибывать на арену более чем за три часа до начала игры. Во время, после и перед матчами спортсмены должны ограничить взаимодействие локтями или кулаками, а также избегать длительного общения. Предматчевое собрание команды в раздевалке должно продолжаться не более десяти минут.

Все игроки должны постоянно находиться в масках на скамейке запасных, в раздевалке, во время силовых и тренировочных занятий, а также во время путешествий с кем-либо, кроме членов семьи. Тренеры и другие сотрудники клуба должны всегда носить маски во время игры.