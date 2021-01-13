В НБА отменена очередная встреча регулярного чемпионата

Матч НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Юта Джаз» запланированный на завтра, 14 января, на стадионе «Кэпитал Уан-арена» (Вашингтон, США), перенесён в соответствии с протоколами лиги по охране здоровья и безопасности. Информация об этом опубликована в официальном «Твиттере».

Из-за постоянного отслеживания контактов у «Вашингтона» не доступны 8 игроков, необходимых по регламенту для проведения игры с «Ютой».

13 января НБА и профсоюз игроков достигли договорённости по введению поправок, ужесточающих протокол по охране здоровья и безопасности в связи с пандемией коронавируса. Были перенесены ряд матчей регулярного чемпионата из-за случаев заражения коронавирусом в «Бостон Селтикс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». В частности, последней перенесённой стала игра «Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик».