Ведущий игрок «Денвера» заразился коронавирусом

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун подтвердил, что продолжительное отсутствие форварда команды Майкла Портера связано с положительным результатом его теста на коронавирус. Об этом сообщает Hoops Rumors.



На прошлой неделе Портер был отправлен на карантин после контакта с человеком, заразившимся COVID-19. Позже его период изоляции был продлён на дополнительные 10–14 дней. Команда тогда не раскрыла причину затянувшегося карантина.

В своём последнем матче регулярного чемпионата НБА «Наггетс» проиграли в гостях «Бруклин Нетс» со счётом 116:122. Следующий поединок «Денвер» проведёт дома с «Голден Стэйт Уорриорз». Всего у «Наггетс» 5 побед и 6 поражений. Они занимают 11-ю строчку в Западной конференции.

В четырех матчах сезона Портер набирал в среднем 19,5 очка, 6,8 подбора, 1,8 передачи, 1,5 блок-шота и 1,0 перехвата.