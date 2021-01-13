Ведущий игрок «Денвера» заразился коронавирусом

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун подтвердил, что продолжительное отсутствие форварда команды Майкла Портера связано с положительным результатом его теста на коронавирус. Об этом сообщает Hoops Rumors.
На прошлой неделе Портер был отправлен на карантин после контакта с человеком, заразившимся COVID-19. Позже его период изоляции был продлён на дополнительные 10–14 дней. Команда тогда не раскрыла причину затянувшегося карантина.
В своём последнем матче регулярного чемпионата НБА «Наггетс» проиграли в гостях «Бруклин Нетс» со счётом 116:122. Следующий поединок «Денвер» проведёт дома с «Голден Стэйт Уорриорз». Всего у «Наггетс» 5 побед и 6 поражений. Они занимают 11-ю строчку в Западной конференции.
В четырех матчах сезона Портер набирал в среднем 19,5 очка, 6,8 подбора, 1,8 передачи, 1,5 блок-шота и 1,0 перехвата.
- 13 января 2021
-
10:50
-
10:50
-
10:30
-
10:21
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:12
-
06:50
-
03:26
-
01:20
-
00:51
-
00:27
- 12 января 2021
-
23:38
-
23:26
-
22:59
-
22:44
-
22:08
-
21:19
-
19:31
-
18:10
-
16:42
-
15:50
-
14:38
-
14:25
-
13:40
-
12:28
-
11:58
-
11:30
-
10:38
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:08