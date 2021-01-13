Джеймса Хардена высмеяли за лишний вес в прямом эфире

Комментаторы НБА на американском телевидении пошутили над Джеймсом Харденом во время прямой трансляции матча между «Хьюстоном» и «Лейкерс».



«Джеймс Харден определённо хорошо поел перед игрой. Он набирает 17 очков за последние четыре игры», — сказал один из комментаторов.

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Хьюстон».

Ранее Харден после второго подряд поражения от «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:117) в регулярном чемпионате НБА сделал заявление, похожее на прощальную речь. Для Хардена, записавшего в свой актив всего 16 очков, это уже четвёртая игра подряд, в которой баскетболист набирает 20 или менее баллов.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.