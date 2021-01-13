Эксперт: Кайри Ирвинг должен сегодня же завершить карьеру

Эксперт НБА Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающему защитнику «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу следует завершить карьеру.



«Нет, Кайри на самом деле не стоит всей той драмы, которая происходит вокруг него. Думаю, ему стоит завершить карьеру. Ему необходимо объявить об уходе уже сегодня. Очевидно, что у Кайри больше нет желания играть в баскетбол», — приводит слова Смита Hoop Central.



Напомним, Ирвинг покинул расположение команды по личным причинам. Накануне в социальных сетях опубликовали видео — Кайри без маски находится на вечеринке в честь дня рождения одного из родственников. Ирвинг будет оштрафован на $ 460 тыc. за каждый матч, который пропустит из-за нарушения протокола по коронавирусу НБА.