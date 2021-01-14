Сотникова и Маркони увидели победу ЦСКА над «Жальгирисом». Лучшие фото встречи

Вчера, 13 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт Арена» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Жальгирис». Итоговый счёт встречи — 83:73 в пользу «армейской» команды.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Жальгирисом» (83:73) в матче регулярного чемпионата Евролиги.



«Поздравляю всех со Старым Новым годом! Мы снова побеждаем, и это связано с тем, что мы кардинально изменили отношение к защите, стали действовать более ответственно. Мы были энергичнее и следовали плану. Пусть и были некоторые провалы, но соперник набрал всего 73 очка, причём практически не получал хороших бросков. Мы доминировали на щитах, что для нас характерно, проявили оборонительную идентичность.



Мне понравилось, как сыграл резерв: пусть парни и не отличались большой результативностью, они здорово защищались. И в этом смысл команды – каждый помогает, сколько бы минут ему ни выделяли. О первой пятёрке тоже можно сказать много хороших слов: Никола сделал дабл-дабл, здорово сыграли Хиллиард и Шенгелия, Никита установил личный рекорд по передачам. Особо стоит отметить Майка, ведь мы играем без Дани и Уилла, двух созидателей, и Майк берёт ответственность на себя и ведёт команду», — приводит Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Жальгирис» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александр Сафонова.