«Лейкерс» крупно обыграли «Оклахому», «Мемфис» одержал 3-ю победу подряд

В Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялась очередная встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:128.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Леброн Джеймс, на счету которого 26 очков, 6 подборов и 7 передач. Лучшую результативность у «Оклахомы» продемонстрировал защитник Шей Гилджес-Александр – 17 очков, 2 подбора и 1 передача.

«Лос-Анджелес Лейкерс», одержав 4-ю победу кряду, является лидером в турнирной таблице Западной конференции, «Оклахома» — на 11-м месте.

В параллельной встрече «Мемфис Гриззлиз» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 118:107, продлив победную серию до 3 матчей.