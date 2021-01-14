«Лейкерс» крупно обыграли «Оклахому», «Мемфис» одержал 3-ю победу подряд
В Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялась очередная встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:128.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Леброн Джеймс, на счету которого 26 очков, 6 подборов и 7 передач. Лучшую результативность у «Оклахомы» продемонстрировал защитник Шей Гилджес-Александр – 17 очков, 2 подбора и 1 передача.
«Лос-Анджелес Лейкерс», одержав 4-ю победу кряду, является лидером в турнирной таблице Западной конференции, «Оклахома» — на 11-м месте.
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 17, Роби - 11, Покушевски - 10, Хилл - 10, Диалло - 9, Дорт - 9, Уильямс - 9, Маледон - 7, Мускала - 7, Браун - 6, Базли - 3, Джексон - 1, Ариза, Джером, Миллер, Холл, Хорфорд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Харрелл - 21, Дэвис - 18, Шрёдер - 14, Моррис - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Кузма - 7, Карузо - 6, Маккинни - 5, Хортон-Такер - 4, Кук - 3, Марк Газоль - 3, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Мэттьюз
В параллельной встрече «Мемфис Гриззлиз» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 118:107, продлив победную серию до 3 матчей.
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 28, Расселл - 25, Таунс - 25, Рид - 9, Рубио - 6, Эрнангомес - 5, Окоги - 3, Вандербилт - 2, Калвер - 2, Эдвардс - 2, Дэвис, Лейман, Макдэниелс, Маклафлин, Ноуэлл, Хагенс
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 24, Аллен - 20, Кларк - 19, Мелтон - 15, Тиллман - 12, Брукс - 9, Джонс - 9, Андерсон - 7, Бейн - 3, Джексон, Дьенг, Кончар, Макдермотт, Морант, Портер, Тийе, Уинслоу, Фрейзер
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