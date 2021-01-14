«Шарлотт» потерял Гордона Хэйворда

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд травмировал левое бедро во второй половине матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс», сообщает Clutch Points.
Сначала Гордон хромая подошёл к скамейке «Хорнетс» после того, как потянул бедро в третьей четверти. Попытавшись вместе с тренерами команды оценить свою травму, он вернулся в раздевалку и больше на площадке не появлялся. Хэйворд успел набрать 16 очков и сделать 5 подборов.
«Хорнетс» уступили «Маверикс» со счётом 93:104. Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, которому не хватило лишь одной передачи до трипл-дабла – 34 очка, 13 подборов и 9 передач. Лучшую результативность в составе «Шарлотт» продемонстрировал разыгрывающий Терри Розир, на счету которого 18 очков и 6 подборов.
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