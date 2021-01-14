Кристапс Порзингис дебютировал в сезоне-2020/2021

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис набрал 16 очков, 4 подбора и 2 блок-шота в матче регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт Хорнетс» (104:93) за 21 минуту на площадке. Порзингис провёл первую игру в сезоне-2020/2021. Игрок несколько месяцев восстанавливался после травмы мениска, полученной в плей-офф-2020.

«Старался отдать всё, что могу, за те минуты, которые получил. Когда очень хочешь быть агрессивным, порой принимаешь не лучшие решения. Но всё в порядке, такие моменты неизбежны в подобных ситуациях. Я хотел сыграть и действовать агрессивно, пока нахожусь на паркете. Самое важное, что я дебютировал, а мы победили. Жду следующую игру, жду, когда обрету ритм и всё станет для меня проще, появится сыгранность», — приводит слова Порзингиса ESPN.

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