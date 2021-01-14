Римас Куртинайтис: «Эфес» — сложная команда. «Химки» должны выдержать этот темп

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий гостевой матч своей команды в регулярном чемпионате Евролиги с «Анадолу Эфес».



«Эфес» собрал почти весь состав и сейчас находится на подъёме. Это очень опытная команда, которая играет красиво, что называется, с ясной картинкой, а также дисциплинированно. Может сымпровизировать Мицич, но, в целом, все играют чётко. Игроки «Эфеса» хорошо забивают и бегут в быстрые отрывы. Одним словом, это сложная команда. У нас есть проблемы с ротацией. Мы должны выдержать этот темп», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».



Поделился своим мнением о предстоящем матче и защитник подмосковной команды Эррик Макколлум.



«Эфес» — сильная команда с хорошей «химией», игроки давно знают друг друга и проводят не первый сезон вместе. Они движутся в верном направлении и демонстрируют командный баскетбол с необходимой агрессией. У них отличные защитники. Нас ждёт тяжёлый матч», — отметил баскетболист