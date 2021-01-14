Гомельский рассказал, как впервые столкнулся с цензурой на иностранные термины

Известный комментатор Владимир Гомельский работает на телевидении с конца 1980-х, он рассказал, что впервые столкнулся с цензурой на иностранные термины во время телевизионной трансляции.



«В 1990 году у меня был случай на Играх доброй воли в Сиэтле. Я туда приехал, работал на центральном телевидении. Редактором тогда был Александр Владимирович Иваницкий, земля ему пухом. А это, по сути, было моей первой самостоятельной работой. В день я комментировал две игры: одну с участием сборной России и одну игру сборной США. Иваницкий за меня сильно волновался, поэтому сел рядом со мной, надел гарнитуру и слушал. Тогда ещё играли два тайма по 20 минут, а не четыре четверти. После первого периода я собирался выйти подышать, а он меня остановил и говорит: «Ты по-русски вообще можешь разговаривать?» Я говорю: «А в чём дело-то?» Он отвечает: «Что такое блокшот? Что такое данк?» А это же принятые термины. Конечно, можно сказать «накрыл бросок», можно сказать «забил сверху» или «дал гвоздя». Но я предпочитал то, что принято в мире, за что получил замечание.



После этого Иваницкий пожаловался на меня отцу, который тоже был на Играх, работал. От папы я на следующий день за завтраком получил. Ввалил он мне за это конкретно. Я говорю: «Хорошо, а делать-то что?» Он мне сказал: «Ты комментируешь баскетбол для всех. Иногда и для тех, кто его в первый раз смотрит. Поэтому ты должен разжёвывать». Теперь, если никуда не тороплюсь, я после употребления иностранного термина объясняю его значение. Считаю, это правильно.



И ещё был случай. Я же универсал, комментировал много видов спорта. Однажды на Олимпиаде большой начальник сделал мне замечание за слово «гандбол». Понимаете, за что, да? Созвучие. С тех пор я никогда не называю гандбол гандболом, только – ручной мяч. Я принял это замечание без обид, мог бы и сам догадаться», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Нам запрещали слово «матч». Какой была цензура спорта в СССР и России Коллеги с «Матч ТВ» не первые, кто сталкивается с такой проблемой.