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Дочь Денниса Родмана — самый молодой игрок в истории, выбранный на драфте футбольной лиги

Дочь Денниса Родмана — самый молодой игрок в истории, выбранный на драфте футбольной лиги
Баскетбол / НБА 0
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Тринити Родман, дочь легенды НБА Денниса Родмана, была выбрана под вторым номером на драфте женской национальной футбольной лиги, сообщает Yahoo Sports.

18-летняя девушка была выбрана командой «Вашингтон Спирит». Родман стала самой молодой футболисткой в истории, выбранной на драфте лиги NWSL. Родман — вторая футболистка в истории, которая была выбрана на драфте до наступления 20-летнего возраста — в прошлом году первым номером драфта стала София Смит, которой на момент церемонии исполнилось 19 лет.

«Очевидно, я всегда об этом мечтала. Многие могут сказать, что сейчас не самое подходящее время становиться профессиональным спортсменом, учитывая коронавирус, но я считаю, что это идеальное время, чтобы попасть в команду, расти и прогрессировать», — приводит слова Родман Yahoo.

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