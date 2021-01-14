Кайри Ирвинг высказал позицию по обмену Джеймса Хардена в «Бруклин»

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс сообщил, что при проведении сделки по Джеймсу Хардену он советовался со звёздными игроками клуба — разыгрывающим Кайри Ирвингом и форвардом Кевином Дюрантом.



Ирвинг не играет за «Нетс» с 6 января, баскетболист покинул клуб по неизвестным личным причинам. При этом Кайри выступил за переход Хардена в «Бруклин». Маркс отметил, что Ирвинг хочет вернуться в расположение клуба, но пока не может назвать конкретную дату.



«Все трое — Дюрант, Ирвинг и Харден — хотели, чтобы мы совершили эту сделку. Обмен не прошёл без одобрения Кайри и Кевина. Мне понравился наш вчерашний разговор с Харденом, я остался доволен услышанным. Все подняли руку и сказали: «Мы в игре». Они понимают, насколько высоки ставки. Что касается Кайри, то на дату его возвращения влияют протоколы НБА по профилактике коронавируса», — приводит слова Маркса обозреватель Крис Шеридан на своей странице в «Твиттере».



Ожидается, что Харден прибудет в расположение «Бруклина» 14 января.