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Кайри Ирвинг высказал позицию по обмену Джеймса Хардена в «Бруклин»

Кайри Ирвинг высказал позицию по обмену Джеймса Хардена в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0
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Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс сообщил, что при проведении сделки по Джеймсу Хардену он советовался со звёздными игроками клуба — разыгрывающим Кайри Ирвингом и форвардом Кевином Дюрантом.

Ирвинг не играет за «Нетс» с 6 января, баскетболист покинул клуб по неизвестным личным причинам. При этом Кайри выступил за переход Хардена в «Бруклин». Маркс отметил, что Ирвинг хочет вернуться в расположение клуба, но пока не может назвать конкретную дату.

«Все трое — Дюрант, Ирвинг и Харден — хотели, чтобы мы совершили эту сделку. Обмен не прошёл без одобрения Кайри и Кевина. Мне понравился наш вчерашний разговор с Харденом, я остался доволен услышанным. Все подняли руку и сказали: «Мы в игре». Они понимают, насколько высоки ставки. Что касается Кайри, то на дату его возвращения влияют протоколы НБА по профилактике коронавируса», — приводит слова Маркса обозреватель Крис Шеридан на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что Харден прибудет в расположение «Бруклина» 14 января.

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