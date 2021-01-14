Эксперт: «Филадельфия» упустила свою возможность и теперь застрянет среди середняков

Менеджер одной из команд Восточной конференции НБА на условиях анонимности заявил, что «Филадельфии Севенти Сиксерс» следовало активнее вести переговоры по обмену защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.



По словам функционера, «Сиксерс» переоценивают плеймейкера Бена Симмонса, которого «Рокетс» хотели получить в потенциальной сделке.



«Филадельфия» упустила свою возможность и теперь застрянет среди середняков Восточной конференции. Они не так хороши, как «Бруклин», «Милуоки», «Бостон» или «Майами». «Сиксерс» могут закончить чемпионат на пятом месте. Бен Симмонс не прибавил серьёзно хоть в каком-нибудь аспекте со времён своего появления в НБА. Это тот же самый игрок, что и в сезоне новичка. Команды знают, как играть против Бена в плей-офф. Симмонс — главная причина, почему «Сиксерс» не смогут добиться больших результатов», — приводит слова менеджера Hoops Hype.



«Рокетс» хотели получить от «Сиксерс» Бена Симмонса, Тайриза Макси, Матиса Тайбулла и драфт-пики. Позже стало известно об обмене Хардена в «Бруклин Нетс».