Энтони Дэвис оценил силу «Бруклина» после обмена Джеймса Хардена

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис оценил переход защитника Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс». Дэвис считает, что трио Хардена, Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга выглядит сильно на бумаге, но игрокам ещё предстоит доказать свою состоятельность на площадке.



«Состав «Бруклина» выглядит хорошо на бумаге. Мы же посмотрим, как пойдут их дела уже непосредственно на паркете. Когда они выйдут на площадку и получат реальный шанс сыграть вместе», – приводитс слова Дэвиса журналист Дэйв Макменамин на своей странице в «Твиттере».

«Бруклин» отдал за Хардена 11 активов, в частности 4 игроков и 7 пиков первого раунда драфта НБА. Это самый масштабный обмен по числу отданных активов за игрока в истории лиги.