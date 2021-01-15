Шарунас Ясикявичюс: ЦСКА — лучшая команда Европы прямо сейчас

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился ожиданиями от матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА, отметив силу соперника. ЦСКА (15-4) возглавляет турнирную таблицу, «Барселона» (13-6) занимает второе место.

«Мы встречаемся с лучшей командой Европы прямо сейчас, и это, безусловно, будет одна из самых сложных игр за весь сезон. В последние недели ЦСКА сильно выделялся на подборе. Сожалею о потерях в обеих командах: Никола Миротич, Брэндон Дэвис и Виктор Клавер выбыли из игры в «Барсе», а Уилл Клайберн и Даниэль Хэкетт не смогут сыграть за ЦСКА. У обеих команд очень серьёзные потери. Болельщикам немного жаль, что на площадке не будет четверых лучших игроков», — приводит слова Ясикявичюса Mundo Deportivo.