Шарунас Ясикявичюс: ЦСКА — лучшая команда Европы прямо сейчас
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился ожиданиями от матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА, отметив силу соперника. ЦСКА (15-4) возглавляет турнирную таблицу, «Барселона» (13-6) занимает второе место.
«Мы встречаемся с лучшей командой Европы прямо сейчас, и это, безусловно, будет одна из самых сложных игр за весь сезон. В последние недели ЦСКА сильно выделялся на подборе. Сожалею о потерях в обеих командах: Никола Миротич, Брэндон Дэвис и Виктор Клавер выбыли из игры в «Барсе», а Уилл Клайберн и Даниэль Хэкетт не смогут сыграть за ЦСКА. У обеих команд очень серьёзные потери. Болельщикам немного жаль, что на площадке не будет четверых лучших игроков», — приводит слова Ясикявичюса Mundo Deportivo.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
10:43
-
10:43
-
10:32
-
10:16
-
10:06
-
09:46
-
09:22
-
08:40
-
06:07
-
00:59
-
00:44
- 14 января 2021
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:10
-
21:56
-
21:50
-
20:57
-
20:40
-
20:11
-
19:46
-
18:46
-
16:58
-
16:31
-
15:24
-
15:13
-
14:32
-
14:31
-
13:40
-
13:17
-
13:06
-
12:46
-
12:32
-
12:27
-
11:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам