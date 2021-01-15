Шакил О'Нил взял четыре бутылки в одну руку и одновременно выпил две из них

Легенда НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил уместил в одной руке сразу четыре бутылки, после чего выпил две из них одновременно. О'Нил решил ответить на действия форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, который недавно взял две бутылки в одну руку во время матча.

Соответствующее видео доступно на странице NBA on TNT в «Твиттере». Права на видео принадлежат «Turner Broadcasting System», «Cable News Network».

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.