«Филадельфия» считает себя умышленно использованной после обмена Джеймса Хардена

Руководство «Филадельфии Сиксерс» расстроено тем, что не удалось заполучить Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс». По словам журналиста HoopsHype Майкла Скотто, команда Дока Риверса считает, что её участие в переговорах было просто приманкой, чтобы получить более выгодное предложение от «Бруклин Нетс».
По оценкам «Филадельфии», «Рокетс» заранее определились, в какую команду они хотят отправить Хардена, и просто не были довольны изначальным предложением «Нетс». По этой причине в «Хьюстоне» решили для видимости провести ещё несколько «переговоров».
Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.
«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.
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