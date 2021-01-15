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«Филадельфия» считает себя умышленно использованной после обмена Джеймса Хардена

«Филадельфия» считает себя умышленно использованной после обмена Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Филадельфии Сиксерс» расстроено тем, что не удалось заполучить Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс». По словам журналиста HoopsHype Майкла Скотто, команда Дока Риверса считает, что её участие в переговорах было просто приманкой, чтобы получить более выгодное предложение от «Бруклин Нетс».

По оценкам «Филадельфии», «Рокетс» заранее определились, в какую команду они хотят отправить Хардена, и просто не были довольны изначальным предложением «Нетс». По этой причине в «Хьюстоне» решили для видимости провести ещё несколько «переговоров».

Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.

«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.

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