«Хьюстон» готовит новый ход после обмена Джеймса Хардена

Инсайдер НБА Келли Ико заявил, что «Хьюстон Рокетс», на этой неделе обменявший в «Бруклин Нетс» звёздного защитника Джеймса Хардена, может в ближайшее время расстаться с ещё одним игроком. Речь идёт об опытном форварде Пи Джее Такере.



По словам Ико, «Рокетс» не скажут «нет», если у них будет возможность обменять Такера на хороший драфт-пик или игрока, который мог бы помочь в будущем.



«Мои источники сообщили, что несколько команд обращались с запросами о доступности Пи Джея Такера для обмена и выразили заинтересованность в приобретении опытного форварда», — написал инсайдер на своей странице в «Твиттере».



Такер был выбран на драфте НБА 2006 года во втором раунде под общим 35-м номером командой «Торонто Рэпторс».