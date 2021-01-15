«Хьюстон» готовит новый ход после обмена Джеймса Хардена
Инсайдер НБА Келли Ико заявил, что «Хьюстон Рокетс», на этой неделе обменявший в «Бруклин Нетс» звёздного защитника Джеймса Хардена, может в ближайшее время расстаться с ещё одним игроком. Речь идёт об опытном форварде Пи Джее Такере.
По словам Ико, «Рокетс» не скажут «нет», если у них будет возможность обменять Такера на хороший драфт-пик или игрока, который мог бы помочь в будущем.
«Мои источники сообщили, что несколько команд обращались с запросами о доступности Пи Джея Такера для обмена и выразили заинтересованность в приобретении опытного форварда», — написал инсайдер на своей странице в «Твиттере».
Такер был выбран на драфте НБА 2006 года во втором раунде под общим 35-м номером командой «Торонто Рэпторс».
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