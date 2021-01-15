Кевин Дюрант предупредил Джеймса Хардена о тяжёлых последстиях перехода в «Голден Стэйт»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант предупредил защитника Джеймса Хардена о сложностях работы с главным тренером «Голден Стэйт Уорриорз» Стивом Керром в случае перехода в эту команду, сообщает Fadeaway World. Хардена обменяли в «Нетс» из «Хьюстон Рокетс», претендентом на защитника также назывался «Голден Стэйт».

«Дюрант и Харден близко общаются друг с другом. Кевин хотел, чтобы Джеймс нашёл лучшее место после ухода из «Хьюстона». Они поддерживали коммуникацию. Дюрант предупредил, что не стоит играть под руководством Стива Керра. У Дюранта с Керром возникли разногласия по поводу того, как следует строить нападение. Неясно, чего именно Дюрант хотел от системы нападения Керра и знал ли он вообще, что хотел. Как сообщает Итан Штраус в своей книге «Машина победы», Дюрант и Керр часто конфликтовали друг с другом в конце его последнего сезона в «Голден Стэйт». Это включало один случай во время серии первого раунда против «Клипперс», когда Керр кричал на Дюранта со скамейки запасных, чтобы тот был более агрессивным, а Дюрант кричал в ответ, что он «знает, как играть, и не нужно ничего ему не говорить», — заявил инсайдер Райан Русилло.