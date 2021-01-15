Агент: у «Зенита» нет звёздного состава и длинной скамейки. Главная звезда клуба — тренер

Агент Вадим Михалевский оценил силу «Зенита» перед матчем 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».
«Зенит» не обладает звёздным составом и длинной «скамейкой». Но команда очень грамотно укомплектована по позициям в этом сезоне. А главная звезда коллектива — это тренер Хавьер Паскуаль, который грамотно выстроил игру, исходя из имеющихся ресурсов. Команда бьётся на протяжении всего матча, в каждом эпизоде. Там отличная атмосфера, и это придаёт дополнительную мотивацию. В последней игре против «Баварии» питерцы потерпели болезненное поражение, уступив в самой концовке встречи. Также команда имела на один день меньше отдыха, это тоже важно», — цитируют Михалевского «Известия».
Перед очным матчем у «Зенита» и «Жальгириса» по 11 побед, но у российского клуба есть две игры в запасе.
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