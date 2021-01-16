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«Обещаю, не окажусь в гробу». Потерявший 7 членов семьи из-за COVID-19 Таунс заразился сам

«Обещаю, не окажусь в гробу». Потерявший 7 членов семьи из-за COVID-19 Таунс заразился сам
Баскетбол / Еврокубок 0
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс объявил о заражении коронавирусом. В 2020 году баскетболист потерял из-за коронавируса 7 членов семьи, включая мать.

«Перед сегодняшним матчем мне сообщили по телефону ещё одну ужасную новость – мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я немедленно ухожу на самоизоляцию и буду соблюдать все протоколы безопасности.

Молюсь каждый день, чтобы этот кошмарный вирус ослабил хватку. Очень прошу каждого относиться серьёзно к ситуации и соблюдать все необходимые меры предосторожности. Мы не можем остановить распространение вируса в одиночку, это можно сделать только с помощью коллективных усилий каждого из нас.

Мне разбивают сердце мысли о том, что моя семья, в частности мои отец и сестра, в очередной раз будут испытывать тревогу из-за диагноза, который на этот раз поставлен конкретно мне. Мы все слишком хорошо знаем, чем всё это может закончиться. Обращаюсь к моему племяннику и племяннице, Максу и Джолани. Я обещаю, что не окажусь в гробу из-за этой болезни, рядом с вашей бабушкой. Я смогу победить», – написал Таунс в «Твиттере».

Последний матч «Миннесоты» с «Мемфис Гриззлиз» в регулярном чемпионате НБА был отменён. Заражение зафиксировано у ещё одного игрока «Тимбервулвз», многие баскетболисты ушли на карантин из-за контактов с носителями коронавируса.

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