В «Реале» отреагировали на вырванную победу в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо и один из лидеров мадридцев Уолтер Тавареш отреагировали на победу команды в матче 20-го тура Евролиги с «Баварией», завоёванную только в овертайме (81:76).
«В ходе большого перерыва мы говорили, что матч очень близкий. Всё так и получилось. В конце встречи у нас было небольшое преимущество, мы хорошо играли, но „Бавария“ вернулась благодаря дальнему броску. В овертайме мы были умны в атаке. Искали подходящие моменты, проявляли терпение и хорошо играли в обороне. Тэйлор отлично защищался. Тавареш и Томпкинс проделали хорошую работу, чтобы завоевать большую гостевую победу. Знали, что „Бавария“ играет хорошо и с энергией. Рейнольдс — баскетболист очень высокого уровня, его сложно остановить», — сказал Ласо.
«Счастлив прежде всего потому, что мы выиграли. Сложная победа в матче с командой, которая очень сильна в нынешнем сезоне. „Бавария“ играла жёстко, так что очень рады, что выиграли. В овертайме нам нужно было играть, как и всегда. Мы забросили пару бросков. Сейчас же я просто устал. Очень устал», — приводит слова Тавареша официальный сайт Евролиги.
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