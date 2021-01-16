Самый низкорослый игрок в истории НБА рассказал, унижал ли его Майкл Джордан
Самый низкорослый игрок в истории НБА Маггси Богз, чей рост — 160 см, рассказал, действительно ли его унижал один из величайших баскетболистов в истории Майкл Джордан.
«Что-то по поводу карлика? Это уже опровергалось так много раз. Даже не знал, что это до сих пор гуляет на просторах Интернета. Как это могло разрушить мою карьеру? После той встречи с Майклом я выступал на протяжении ещё семи лет. И как какое-то одно слово должно было меня задеть? Мне кажется, это просто глупо. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Богза Fadeaway World.
Слухи о том, что Джордан оскорбил Боггза, касаются матча серии плей-офф 1995 года между «Чикаго Буллз» и Шарлотт Хорнетс". Богз же завершил в 2001 году.
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