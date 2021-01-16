Яннис Адетокунбо установил исторический антирекорд франшизы «Бакс» и объяснился за провал

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо установил антирекорд в истории франшизы по промахам с линии штрафных в одном матче.
В матче с «Даллас Маверикс» (112:109) действующий MVP НБА реализовал 1 бросок с линии из 10. Это худший показатель в истории «Милуоки» для игрока, который совершил как минимум 10 попыток за игру. Единственные игроки НБА помимо Янниса, кто показывал точность 10% с линии или меньше в матче с 10 попытками, – Шакил О’Нил, Андре Драммонд и Эл Хорфорд. В нынешнем сезоне грек реализует 57,5% штрафных. В прошлом сезоне он показал худший процент в карьере в этом аспекте – 61,8.
«Всё просто. Надо больше бросать. Сделать акцент на технику. Идти шаг за шагом. Просто больше бросать. Вот и все. Чем больше бросаешь, больше работаешь над этим, тем лучше становишься. Тут нет никаких секретов», – приводит слова Янниса ESPN.
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