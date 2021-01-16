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В Сети придумали безумную теорию исчезновения Кайри Ирвинга из «Бруклина»

В Сети придумали безумную теорию исчезновения Кайри Ирвинга из «Бруклина»
Баскетбол / НБА 0
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Болельщики «Бруклин Нетс» придумали безумную теорию исчезновения Кайри Ирвинга из команды, сообщает Parlons-Basket. Напомним, не так давно Кайри покинул расположение по «личным причинам», позже в Сети появилось видео, как баскетболист, нарушая все антикарантинные меры, празднует день рождения сестры и отца. Возвращение Ирвинга в расположение клуба затянулось.

В результате информацию об отсутствии игрока изучала лига. В НБА приняли решение оштрафовать Кайри за две пропущенные встречи. Из его зарплаты вычтут $ 820 тыс. Штраф в размере $ 50 тыс. наложен за нарушение протоколов по предотвращению распространения коронавируса.

Болельщики предположили, что Ирвинг исчез из команды, чтобы максимально снизить свою рыночную ценность и не стать частью обмена Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс». Таким образом, по мнению фанатов, Кайри решил «сбежать» ненадолго из команды, чтобы сохранить место в клубе и играть в одной команде с Харденом.

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