Мальцев: пока генеральная линия остаётся прежней, но будут смещены акценты в ряде моментов

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«УНИКС — сильная команда, любит быструю игру. У них опытный тренер, он подобрал игроков под свою систему, под свой стиль. Есть хорошие российские ребята, которые могут забить, — Сергеев, Колесников, Жбанов, Антипов. При этом большая роль отведена легионерам: они играют очень много изоляций и пик-н-роллов, чтобы получить неравноценный размен. В основном больше игры один в один. УНИКС — команда невысокая, но, повторюсь, достаточно быстрая и резкая, способная «укусить». Матч первого круга мы проводили немного другим составом, сейчас ситуация изменилась.
Как и мы, УНИКС выступает в европейском турнире, для них это Еврокубок, где они провели ряд хороших матчей. С другой стороны, наверняка сказывается и усталость от сложных перелётов, от чего сейчас страдают все. В этом матче на первое место выйдет желание, потому что в любом коллективе смена тренера — это определенная встряска. Надеюсь, все ребята это понимают, а за одну тренировку что-то поменять просто невозможно. Пока генеральная линия остается прежней, но будут смещены акценты в ряде моментов. При этом ключевым по-прежнему остается подбор, так как в первой игре мы проиграли щит».
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