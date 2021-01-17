Ванесса Брайант опубликовала душераздирающее сообщение о Коби

Ванесса Брайант, вдова легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, опубликовала сообщение, посвящённое потере мужа.



«Скажу честно — скорбь это кровавая смесь эмоций. Сегодня вы живёте своей жизнью, а уже завтра не хотите быть на земле. Так у всех людей, которым тяжело пережить горе и душераздирающие потери. Я знаю, это сложно. Я смотрю на своих дочерей и пытаюсь избавиться от этого чувства. Смерть гарантирована, а то, что вы проживёте остаток дня — нет. Нужно найти свою причину жить», — написала в своём «инстаграме» Ванесса Брайант.



Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.