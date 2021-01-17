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Трипл-дабл Хардена в дебюте за «Бруклин» помог его команде обыграть «Орландо»

Трипл-дабл Хардена в дебюте за «Бруклин» помог его команде обыграть «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялась очередная встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Бруклин Нетс» обыграл «Орландо Мэджик» — 122:115.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, на счету которого 42 очка, 4 подбора и 5 передач. Разыгрывающий Джеймс Харден, оказавшийся в «Бруклине» в результате обмена из «Хьюстона», оформил трипл-дабл в дебютной встрече – 32 очка, 12 подборов и 14 передач.

Лучшую результативность в составе «Орландо» продемонстрировал черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл, — 34 очка, 10 подборов и 7 передач.

Для «Орландо Мэджик» это поражение стало 5-м кряду, а «Бруклин Нетс» выиграл в 3-м матче подряд.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Дюрант - 42, Харден - 32, Харрис - 17, Грин - 10, Браун - 7, Шамет - 5, Перри - 4, Луваву-Кабарро - 3, Джордан - 2, Джонсон, Динвидди, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца
Орландо Мэджик: Вучевич - 34, Росс - 23, Энтони - 16, Гордон - 11, Бэйкон - 10, Кларк - 10, Берч - 9, Эннис - 2, Айзек, Амину, Бамба, Боун, Картер-Уильямс, Мане, Океке, Фульц, Фурнье
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