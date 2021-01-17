Трипл-дабл Хардена в дебюте за «Бруклин» помог его команде обыграть «Орландо»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялась очередная встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Бруклин Нетс» обыграл «Орландо Мэджик» — 122:115.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, на счету которого 42 очка, 4 подбора и 5 передач. Разыгрывающий Джеймс Харден, оказавшийся в «Бруклине» в результате обмена из «Хьюстона», оформил трипл-дабл в дебютной встрече – 32 очка, 12 подборов и 14 передач.

Лучшую результативность в составе «Орландо» продемонстрировал черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл, — 34 очка, 10 подборов и 7 передач.

Для «Орландо Мэджик» это поражение стало 5-м кряду, а «Бруклин Нетс» выиграл в 3-м матче подряд.