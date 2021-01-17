«Детройт» разгромил «Майами». «Портленд» обыграл «Атланту», у Энеса Кантера 15 подборов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом.

Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, который записал в актив 36 очков. Энес Кантер оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Трей Янг, набрав 26 очков и сделав 11 передач. Клинт Капела также дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов.

В другом матче «Торонто Рэпторс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 116:113, «Детройт Пистонс» разгромил «Майами Хит» со счётом 120:100, а «Мемфис Гриззлиз» победил «Филадельфию Сиксерс» со счётом 106:104.