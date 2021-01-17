«Детройт» разгромил «Майами». «Портленд» обыграл «Атланту», у Энеса Кантера 15 подборов
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом.
Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, который записал в актив 36 очков. Энес Кантер оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Трей Янг, набрав 26 очков и сделав 11 передач. Клинт Капела также дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов.
В другом матче «Торонто Рэпторс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 116:113, «Детройт Пистонс» разгромил «Майами Хит» со счётом 120:100, а «Мемфис Гриззлиз» победил «Филадельфию Сиксерс» со счётом 106:104.
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 106
Атланта Хоукс
Атланта
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 36, Трент-мл. - 18, Макколлум - 16, Кантер - 12, Энтони - 11, Джонс - 10, Джайлс - 3, Ковингтон - 3, Худ - 3, Блевинс, Коллинс, Литтл, Нуркич, Саймонс, Эллеби
Атланта Хоукс: Янг - 26, Капела - 25, Хантер - 15, Хаертер - 13, Гудвин - 9, Коллинс - 8, Хилл - 7, Снелл - 3, Богданович, Галлинари, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Реддиш, Рондо, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
116 : 113
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 24, Буше - 20, Лоури - 19, Ануноби - 18, Ванвлит - 15, Сиакам - 9, Джонсон - 6, Флинн - 5, Бембри, Бэйнс, Ватанабэ, Дэвис, Лень, Маккоу, Томас, Уотсон, Харрис
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 25, Розир - 24, Грэм - 20, Вашингтон - 14, Болл - 11, Бриджес - 10, Бийомбо - 6, Монк - 2, Мартин - 1, Дарлинг, Зеллер, Кэри, Макдэниелс, Мартин, Риллер, Ричардс
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
100 : 120
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Адебайо - 28, Робинсон - 22, Окпала - 16, Горан Драгич - 12, Нанн - 7, Ачиува - 5, Винсент - 4, Олиник - 3, Сильва - 3, Батлер, Брэдли, Игуодала, Леонард, Страс, Харклесс, Хаслем, Хироу
Детройт Пистонс: Грант - 24, Роуз - 23, Гриффин - 15, Стюарт - 10, Пламли - 9, Эллингтон - 9, Джексон - 8, Райт - 8, Думбуйа - 6, Бей - 5, Михайлюк - 3, Джексон, Ли, Макгрудер, Окафор, Сирвидис, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
106 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Мемфис Гриззлиз: Морант - 17, Тиллман - 15, Аллен - 12, Андерсон - 11, Брукс - 11, Кларк - 11, Бейн - 10, Валанчюнас - 9, Джонс - 6, Мелтон - 4, Джексон, Дьенг, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Уинслоу
Филадельфия Сиксерс: Милтон - 28, Харрис - 21, Макси - 12, Симмонс - 11, Грин - 8, Тибулл - 8, Ховард - 8, Джо - 6, Брэдли - 2, Карри, Коркмаз, Матиас, Пуарье, Рид, Скотт, Фергюсон, Эмбиид
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