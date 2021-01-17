Кевин Дюрант оформил два мощных рекорда столетия в первом матче за «Нетс» с Харденом

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант набрал рекордные в сезоне 42 очка в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (122:115).



Дюрант провёл первую игру за «Нетс» с Джеймсом Харденом. Дюрант и Харден на двоих набрали 74 очка, что является рекордной результативностью за всё время их выступления с учётом периода в «Оклахома-Сити Тандер». Кевин Дюрант — третий игрок в возрасте 32 лет и старше, набравший в среднем 30+ очков за первые 10 игр сезона. Он присоединился к Элджину Бэйлору и Уилту Чемберлену, которые покоряли это достижение в прошлом столетии. Дюрант впервые набирает в среднем 30 очков за первые 10 игр сезона в своей карьере. Кевин и Джеймс поспособствовали набору 107 из 122 очков «Нетс» в первой совместной игре. Команда показала точность 14/19 (3/7 из-за дуги) после передач Хардена. Дюрант бросил 6/6 после пасов Хардена.



Кевин Дюрант выдал девятую игру подряд с 25+ очками, что является новым рекордом в истории франшизы «Нетс». Дюрант превзошёл Бернарда Кинга, который установил прежний рекорд в 1979 году.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.