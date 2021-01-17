Никола Вучевич отличился новым рекордом НБА

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялась очередная встреча регулярного чемпионата НБА. «Бруклин Нетс» обыграл «Орландо Мэджик» — 122:115.
Черногорский центровой «Мэджик» Никола Вучевич установил в этом матче рекорд НБА. Он стал первым центровым в истории НБА, кому удалось набрать более 30 очков, совершить десять подборов, отдать более пяти результативных передач и забросить при этом пять трёхочковых в одном матче.
Это пятый кряду проигрыш «Орландо Мэджик», а «Бруклин Нетс» выиграл в третьем матче подряд.
Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, на его счету 42 очка, 4 подбора и 5 передач. Разыгрывающий Джеймс Харден, оказавшийся в «Бруклине» в результате обмена из «Хьюстона», оформил трипл-дабл в дебютной встрече – 32 очка, 12 подборов и 14 передач.
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